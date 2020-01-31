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Espreso.tvОбществоСоветник Пенса, которая слышала разговор Трампа и Зеленского, увольняется

Советник Пенса, которая слышала разговор Трампа и Зеленского, увольняется

Советник вице-президента США по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая свидетельствовала по делу импичмента Трампа и присутствовала при его последнем разговоре с украинским президентом, увольняется из Белого дома

Об этом пишет CNN.

"Дженнифер Уильямс, работник Государственного департамента, подала заявление в вице-президента по своей досрочной отставки. Начальной датой отставки госпожи Уильямс был конец марта. Офис вице-президента оценивает ее просьбу", - сказал Марк Шорт, начальник штаба пенсий.

Освобождение состоится на два месяца раньше, чем планировалось. Уильямс теперь будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил.

По словам источника CNN, роль советника в истории с импичментом повлияла на решение уйти раньше.

  • Напомним, во время показаний в Палате представителей Уильямс не опровергала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Позже Трамп раскритиковал ее за это.
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