Советник Пенса, которая слышала разговор Трампа и Зеленского, увольняется
31 января, 2020, 10:32
Советник вице-президента США по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая свидетельствовала по делу импичмента Трампа и присутствовала при его последнем разговоре с украинским президентом, увольняется из Белого дома
Об этом пишет CNN.
"Дженнифер Уильямс, работник Государственного департамента, подала заявление в вице-президента по своей досрочной отставки. Начальной датой отставки госпожи Уильямс был конец марта. Офис вице-президента оценивает ее просьбу", - сказал Марк Шорт, начальник штаба пенсий.
Освобождение состоится на два месяца раньше, чем планировалось. Уильямс теперь будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил.
По словам источника CNN, роль советника в истории с импичментом повлияла на решение уйти раньше.
- Напомним, во время показаний в Палате представителей Уильямс не опровергала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Позже Трамп раскритиковал ее за это.
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