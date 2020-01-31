Разведка рассказала о потерях российских оккупантов в январе

31 января, 2020, 13:59

В январе на Донбассе погибли 27 представителей незаконных вооруженных формирований, еще 56 получили ранения и травмы

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 г. составили: необратимыми - 27 человек; ранеными и травмированными - 56 человек; вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что украинские военнослужащие открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп.