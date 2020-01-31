"Трубу прорвало": обнародовали разговор якобы Трубы с Бакановым

31 января, 2020, 14:17

Telegram канал "Трубу прорвало" обнародовал записи якобы разговора, который состоялся 6 сентября 2019 г. в кабинете директора ГБР за обедом Романа Трубы и главы СБУ Ивана Баканова

Об этом сообщает Telegram- канал "Трубу прорвало".

"На этот раз мы решили не нарезать и не комментировать разговор, который состоялся 6 сентября 2019 г. в кабинете директора ГБР за обедом Романа Трубы и главы СБУ Баканова. Здесь и переговоры с ЛДНР, и Медведчук, и суды, и другая всякая всячина. Разбирайте - кому что нравится. А комментарии придумайте сами. Продолжение следует... ", - говорится в сообщении.