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Espreso.tvОбщество"Трубу прорвало": обнародовали разговор якобы Трубы с Бакановым

"Трубу прорвало": обнародовали разговор якобы Трубы с Бакановым


фото: ДБР
Telegram канал "Трубу прорвало" обнародовал записи якобы разговора, который состоялся 6 сентября 2019 г. в кабинете директора ГБР за обедом Романа Трубы и главы СБУ Ивана Баканова

Об этом сообщает Telegram- канал "Трубу прорвало".

"На этот раз мы решили не нарезать и не комментировать разговор, который состоялся 6 сентября 2019 г. в кабинете директора ГБР за обедом Романа Трубы и главы СБУ Баканова. Здесь и переговоры с ЛДНР, и Медведчук, и суды, и другая всякая всячина. Разбирайте - кому что нравится. А комментарии придумайте сами. Продолжение следует... ", - говорится в сообщении.

 

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