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Espreso.tvСпорт"Реал" и "Барселона" узнали имена соперников в 1/4 финала Кубка Испании

"Реал" и "Барселона" узнали имена соперников в 1/4 финала Кубка Испании


фото: Reuters
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, по результатам которого "Реал" сыграет с "Реал Сосьедад", а "Барселона" с "Атлетиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Кубок Испании

1/4 финала

"Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян)

"Гранада" (Гранада) - "Валенсия" (Валенсия)

"Атлетик" (Бильбао) - "Барселона" (Барселона)

"Мирандес" (Миранда де Эбро) - "Вильярреал" (Вила-Реал)

Четвертьфинальные матчи пройдут с 4 по 6 февраля. Команды играют один матч на домашнем поле клуба, который указан первым.

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