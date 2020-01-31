"Реал" и "Барселона" узнали имена соперников в 1/4 финала Кубка Испании
31 января, 2020, 15:08
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, по результатам которого "Реал" сыграет с "Реал Сосьедад", а "Барселона" с "Атлетиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Кубок Испании
1/4 финала
"Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян)
"Гранада" (Гранада) - "Валенсия" (Валенсия)
"Атлетик" (Бильбао) - "Барселона" (Барселона)
"Мирандес" (Миранда де Эбро) - "Вильярреал" (Вила-Реал)
Четвертьфинальные матчи пройдут с 4 по 6 февраля. Команды играют один матч на домашнем поле клуба, который указан первым.
- В 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Реал" одолел "Сарагосу", а "Барселона" победила "Леганес".
- 12 января украинский голкипер Андрей Лунин отразил два одиннадцатиметровых в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании.
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