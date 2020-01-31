"Европейская Солидарность" требует от Счетной палаты проверить расходы из госбюджета на поездку Зеленского в Оман

31 января, 2020, 16:32

Фракция "Европейская Солидарность" направила обращение к председателю Счетной палаты с требованием провести проверку расходования государственных средств в период проведения тайного отдыха Зеленского в Омане

С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за свой счет", - говорится в обращении, которое разместила пресс-служба "ЕС".

Однако даже пылким сторонникам президента Зеленского трудно поверить, что он нзасвой счет взял в путешествие свою госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за Госпротокол, питание, связи с общественностью и других работников. Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за счет налогоплательщиков.

Последние социологические опросы показали, что украинцы не верят в версию с "рабочей" поездкой в Оман. Поэтому общество справедливо хочет знать, сколько "слуга народа" прогулял на элитном отдыхе в одном из самых дорогих отелей Омана.

Чтобы исключить злоупотребление властью со стороны президента, необходимо применить функцию парламентского контроля - единственный механизм для противодействия противоречивой информации о деталях президентского путешествия. Благодаря привлечению Счетной палаты "Европейская Солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане и сможет вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки.

Официальное обращение к Председателю Счетной палаты Украины подписали 6 депутатов фракции "Европейская Солидарность". Учитывая значительный общественный интерес, фракция ожидает неотложную проверку расходов государственного бюджета в соответствии с требованиями действующего законодательства.