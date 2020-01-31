"Две остановки сердца": экс-генпрокурор Шокин заявил, что его травили ртутью и он подозревает Байдена-старшего

31 января, 2020, 21:29

Экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что пережил отравление ртутью

Об этом сообщает ТСН.

По словам Шокина, ему стало плохо, когда он был в Греции после смерти брата.

"Вот 10 сентября, когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, совсем рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты", - сказал он.

Шокин добавил, что у него было две остановки сердца.

"Согласно заключению греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", сказал он.

Шокин заявил, что его выписали 20 сентября, а 22 сентября он прибыл в Киев.

"Была потребность обязательно продолжить курс лечения, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мне порекомендовали клинику в Вене. Когда я прибыл в Вену, 9 октября 2019 года, попал к врачу Корпану Николаю Николаевичу. И он мне рассказал о Ющенко, что он действительно участвовал в его лечении ", - сказал он.

По словам бывшего главы ГПУ, его отравили ртутью.

"11 октября врач ко мне пришел и спросил: "А вы знаете, что у вас ртуть в организме?". В заключении отмечается, что содержание ртути у меня в организме - 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма. Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные - можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, такимой способ отравления несколько устаревший, но еще имеет место его применение порой", - сказал он.

Шокин считает, что к его отравлению есть вероятность причастности Байдена

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть вероятность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, дело уголовное возбуждено и расследуется, но это только моя информация", _ сказал он, добавив, что официально пока он ответа не получил.