ПриватБанк и Ощадбанк присоединились к программе дешевых кредитов от Кабмина
31 января, 2020, 18:52
Государственные ПриватБанк и Ощадбанк подписали соглашения о присоединении к программе дешевых кредитов на создание и развитие бизнеса, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года
Об этом сообщают в Министерстве финансов.
"Таким образом, в настоящее время программа "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется поддержкой крупнейших финансовых учреждений, а следовательно имеет все шансы на успех", - сообщают в пресс-службе.
Там напоминают, что аналогичное соглашение заключил также Укргазбанк. Поэтому сейчас получить дешевый кредит по правительственной программе можно в трех государственных банках.
Ранее ПриватБанк начал принимать заявки на участие в программе дешевых кредитов.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-