ПриватБанк и Ощадбанк присоединились к программе дешевых кредитов от Кабмина

31 января, 2020, 18:52

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк подписали соглашения о присоединении к программе дешевых кредитов на создание и развитие бизнеса, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года

Об этом сообщают в Министерстве финансов.

"Таким образом, в настоящее время программа "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется поддержкой крупнейших финансовых учреждений, а следовательно имеет все шансы на успех", - сообщают в пресс-службе.

Там напоминают, что аналогичное соглашение заключил также Укргазбанк. Поэтому сейчас получить дешевый кредит по правительственной программе можно в трех государственных банках.

Ранее ПриватБанк начал принимать заявки на участие в программе дешевых кредитов.