 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватБанк и Ощадбанк присоединились к программе дешевых кредитов от Кабмина

ПриватБанк и Ощадбанк присоединились к программе дешевых кредитов от Кабмина


фото: Мінфін
Государственные ПриватБанк и Ощадбанк подписали соглашения о присоединении к программе дешевых кредитов на создание и развитие бизнеса, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года

Об этом сообщают в Министерстве финансов.

"Таким образом, в настоящее время программа "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется поддержкой крупнейших финансовых учреждений, а следовательно имеет все шансы на успех", - сообщают в пресс-службе.

Там напоминают, что аналогичное соглашение заключил также Укргазбанк. Поэтому сейчас получить дешевый кредит по правительственной программе можно в трех государственных банках.

Ранее ПриватБанк начал принимать заявки на участие в программе дешевых кредитов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать