Построенный для ВМС корабль вышел в море в Одессе, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-центр ВМС.
Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний.
Корабль был заложен на заводе "Кузня на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года. В настоящее время корабль заканчивает оснащение на предприятии "Судоверфь Украина". В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.
По словам заместителя генерального директора по производству завода Александра Вишневецкого - корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой. Все мероприятия испытаний проведены.
По итогам испытания недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля.
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