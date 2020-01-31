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Espreso.tvОбществоПостроенный для ВМС корабль вышел в море в Одессе, - Минобороны

Построенный для ВМС корабль вышел в море в Одессе, - Минобороны


фото: mil.gov.ua
От стенки завода "Украина" г. Одесса в море вышел корабль предназначенный для передачи военно-морским силам

Об этом сообщает пресс-центр ВМС.

Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний.

Корабль был заложен на заводе "Кузня на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года. В настоящее время корабль заканчивает оснащение на предприятии "Судоверфь Украина". В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

По словам заместителя генерального директора по производству завода Александра Вишневецкого - корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой. Все мероприятия испытаний проведены.

По итогам испытания недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля.

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