Построенный для ВМС корабль вышел в море в Одессе, - Минобороны

31 января, 2020, 21:06

От стенки завода "Украина" г. Одесса в море вышел корабль предназначенный для передачи военно-морским силам

Об этом сообщает пресс-центр ВМС.

Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний.

Корабль был заложен на заводе "Кузня на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года. В настоящее время корабль заканчивает оснащение на предприятии "Судоверфь Украина". В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

По словам заместителя генерального директора по производству завода Александра Вишневецкого - корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой. Все мероприятия испытаний проведены.

По итогам испытания недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля.