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Espreso.tvОбществоПомпео пообещал Епифанию поддерживать ПЦУ

Помпео пообещал Епифанию поддерживать ПЦУ

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний второй раз за последние четыре месяца встретился с государственным секретарем США Майком Помпео

Об этом сообщает Православная Церковь Украина.

"Встреча состоялась на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, который является административным центром поместной Украинской Православной Церкви. Ей предшествовала совместная церемония памяти павших защитников Украины - возложение цветов к Стене Памяти", - говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний говорил о том, что Россия должна прекратить систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.

Он поблагодарил США за поддержку Украины и призвал продолжать и усиливать санкции против России для освобождения украинских территорий.

Показательно, что из-за встречи Епифания с Помпео в США не состоялся разговор государственного секретаря с председателем отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом. Что вызвало определенный скандал в церковных кругах.

"Из интервью митрополита Илариона видно, что за час до начала его встречи с Помпео она была отменена, а для Епифания устроили такую "торжественную встречу", - рассказывал в интервью ВВС митрополит Епифаний.

По его словам, эти встречи с Помпео свидетельствуют, что ПЦУ "признают как субъект".

Митрополит Епифаний призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционные сдерживания России до полного прекращения нарушения прав человека на оккупированных территориях, их освобождение от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ.

Обсуждались также другие вопросы, и было договорено о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.

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