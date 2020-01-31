Помпео пообещал Епифанию поддерживать ПЦУ
Об этом сообщает Православная Церковь Украина.
Митрополит Епифаний говорил о том, что Россия должна прекратить систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.
Он поблагодарил США за поддержку Украины и призвал продолжать и усиливать санкции против России для освобождения украинских территорий.
Показательно, что из-за встречи Епифания с Помпео в США не состоялся разговор государственного секретаря с председателем отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом. Что вызвало определенный скандал в церковных кругах.
"Из интервью митрополита Илариона видно, что за час до начала его встречи с Помпео она была отменена, а для Епифания устроили такую "торжественную встречу", - рассказывал в интервью ВВС митрополит Епифаний.
По его словам, эти встречи с Помпео свидетельствуют, что ПЦУ "признают как субъект".
Митрополит Епифаний призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционные сдерживания России до полного прекращения нарушения прав человека на оккупированных территориях, их освобождение от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ.
Обсуждались также другие вопросы, и было договорено о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.
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