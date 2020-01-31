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Espreso.tvОбществоПольша и Литва усилят защиту уязвимого со стороны РФ Сувалкского коридора

Польша и Литва усилят защиту уязвимого со стороны РФ Сувалкского коридора


фото: delfi
Литва и Польша договорились зачислить по одной из своих военных бригад в штаб НАТО в польском городе Эльблонг, чтобы упростить проведение совместных учений

Об этом сообщает Delfi.

Соглашение зачислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и 15-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Польши в Международный штаб Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран. Этот шаг закрепили после заседания под председательством министров обороны Литвы и Польши.

Зачисленные в штаб НАТО бригады не потеряют самостоятельность, они по-прежнему будут подчиняться военному командованию своих стран, однако у штаба будет возможность тренироваться вместе с этими единицами во время совместных военных учений.

"Это соглашение поможет и укрепит сотрудничество между армией Литвы и ВС Польши, еще больше активизирует эти отношения как в отношении планирования, так и учений, и еще больше повысит безопасность стран", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Если обобщить, то мы возвращаемся к веками испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно к чему-то такому, что было во время Грюнвальдской битвы или сражения под Оршей", - сказал министр.

Среди других учений, военные единицы Литвы и Польши будут продолжать обучение по обороне так называемого "Сувалкского коридора", нередко называемого ахиллесовой пятой НАТО на восточной границе Альянса. Это участок на границе Литвы и Польши протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, на востоке - с Белорусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше в Балтийские страны.

На первом заседании Совета министров обороны Литвы и Польши также обсуждались возможности интегрирования национальных систем контроля и обороны воздушного пространства, а также присутствие военных США в регионе.

Литовская разведка утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.

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