Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35
Об этом сообщает OnetPL .
Как сообщается, стоимость контракта составляет 4,6 млрд долларов. Один истребитель F-35 будет стоить Польше 87 млн долларов.
"Это важный день для польской военной авиации, безопасности Польской республики, а также для безопасности всей нашей части Европы", - прокомментировал подписание соглашения президент Дуда.
Также соглашение предусматривает обучение пилотов, поставку симуляторов и логистическую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Первые истребители F-35 поступят в Польшу в 2026 году, однако обучение пилотов начнется уже в 2024 году, и будет проходить в США.
По словам производителя Lockheed Martin, сначала машины будут использоваться для тренировок в США. В Польше они будут в 2026 году.
Объявление о покупке истребителей пятого поколения было включено в концепцию польской обороны, представленную в мае 2017 года. Работа по их закупке была ускорена в 2018 году после серии поломок, аварий и катастроф истребителей МиГ-29.
- Напомним, Варшава также модернизирует танки Т-72, находящихся на вооружении вооруженных сил страны, на сумму почти в полмиллиарда долларов.
- По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, в перспективе армия Польши должна удвоиться и насчитывать не менее 200 тысяч солдат.
- Согласно амбициозному плану модернизации, Польша потратит 185 млрд злотых ($49 млрд) на новое оружие и военную технику до 2026 года.
- 72% поляков считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону.
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