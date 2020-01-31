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Espreso.tvОбществоПольша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35

В пятницу, 31 января, Польша подписала с Соединенными Штатами Америки контракт на покупку 32 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35

Об этом сообщает OnetPL .

Как сообщается, стоимость контракта составляет 4,6 млрд долларов. Один истребитель F-35 будет стоить Польше 87 млн долларов.

"Это важный день для польской военной авиации, безопасности Польской республики, а также для безопасности всей нашей части Европы", - прокомментировал подписание соглашения президент Дуда.

Также соглашение предусматривает обучение пилотов, поставку симуляторов и логистическую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Первые истребители F-35 поступят в Польшу в 2026 году, однако обучение пилотов начнется уже в 2024 году, и будет проходить в США.

По словам производителя Lockheed Martin, сначала машины будут использоваться для тренировок в США. В Польше они будут в 2026 году.

Объявление о покупке истребителей пятого поколения было включено в концепцию польской обороны, представленную в мае 2017 года. Работа по их закупке была ускорена в 2018 году после серии поломок, аварий и катастроф истребителей МиГ-29.

  • Напомним, Варшава также модернизирует танки Т-72, находящихся на вооружении вооруженных сил страны, на сумму почти в полмиллиарда долларов.
  • По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, в перспективе армия Польши должна удвоиться и насчитывать не менее 200 тысяч солдат.
  • Согласно амбициозному плану модернизации, Польша потратит 185 млрд злотых ($49 млрд) на новое оружие и военную технику до 2026 года.
  • 72% поляков считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону.
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