По случаю Brexit: в Лондоне сожгли флаг Евросоюза
Об этом сообщает Evening Standard.
"В толпе, собравшейся в центре Лондона сожгли флаг Европейского Союза за считанные часы до наступления Brexit", - говорится в сообщении.
Человек, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг ЕС у здания правительства Соединенного Королевства. Сторонники Brexit при этом скандировали лозунги "Лузеры, лузеры" и "Прощай, ЕС".
В то же время около 200-300 сторонников ЕС шли шествием от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. Полиция сформировала кордон, чтобы разделить две группы политических оппонентов.
Сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (в 01:00 по киевскому времени) вступит в силу соглашение между Великобританией и Европейским союзом о выходе Британии из ЕС (Brexit).
Читайте также
-
-
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста