По случаю Brexit: в Лондоне сожгли флаг Евросоюза

31 января, 2020, 22:12

В центре Лондона за несколько часов до официального выхода Великобритании из ЕС сторонники Brexit сожгли флаг Европейского союза

Об этом сообщает Evening Standard.

"В толпе, собравшейся в центре Лондона сожгли флаг Европейского Союза за считанные часы до наступления Brexit", - говорится в сообщении.

Человек, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг ЕС у здания правительства Соединенного Королевства. Сторонники Brexit при этом скандировали лозунги "Лузеры, лузеры" и "Прощай, ЕС".

В то же время около 200-300 сторонников ЕС шли шествием от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. Полиция сформировала кордон, чтобы разделить две группы политических оппонентов.

Сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (в 01:00 по киевскому времени) вступит в силу соглашение между Великобританией и Европейским союзом о выходе Британии из ЕС (Brexit).