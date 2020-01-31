По просьбе зрителей: фильм "Мои мысли тихие" вернули в прокат

31 января, 2020, 21:41

Украинский фильм "Мои мысли тихие" вернули в прокат по требованию зрителей

Об этом сообщает "Укринформ".

"Невероятно, но факт - фильм молодого режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" всего за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривен и продолжает собирать зрительские деньги и симпатии", - говорится в материале.

Фильм можно было посмотреть далеко не во всех кинотеатрах Украины, а для показов выделяли неудобное время сеансов и маленькие залы.

"Отечественная прокатная индустрия по инерции не предоставила внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети развернулась по-настоящему всеукраинская акция "Даешь наше кино", - жители городов и поселков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия, продолжить показ фильма и даже включить его в программу там, где этого не было сделано раньше", - говорится в материале.

По мнению киножурналистки Олеси Анастасьевой, случай, когда зрители требовали проката отечественного фильма, в прокатной истории вспомнить трудно.

"За первый уикенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн. И во вторую неделю проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В подавляющем числе случаев все (и иностранные фильмы тоже) со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла никакого другого украинского авторского дебютного "метра", на который бы в украинском прокате купили столько билетов. Третий момент, что сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию. И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и "малозальников", которые не взяли в прокат картину, и "многозальников", которые дали ей в первую-вторую неделю по одному сеансу) - очень сильно ошиблись", - пишет она.