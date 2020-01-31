Партия "Слуга народа" требуют запретить через суд

31 января, 2020, 16:31

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.

Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа".

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.