Партия "Слуга народа" требуют запретить через суд
31 января, 2020, 16:31
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.
Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа".
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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