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Espreso.tvОбществоПартия "Слуга народа" требуют запретить через суд

Партия "Слуга народа" требуют запретить через суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.

Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа".

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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