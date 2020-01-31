Основатель Amazon заработал $13 млрд за 15 минут

31 января, 2020, 12:40

Резкий рост цен на акции Amazon на постмаркете принес основателю компании Джеффу Безосу $13 млрд за 15 минут

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции Amazon 30 января выросли на 12% - до $2,1 тыс (позже курс несколько скорректировался). Котировки выросли после того, как Amazon опубликовал успешную финансовую отчетность за 4 квартал 2019 года.

В частности, компания задекларировала прибыль в размере $87,4 млрд, прибыль на акцию - $6,47 (при этом, эксперты ожидали лишь $4,11).

Таким образом, состояние Безоса выросло до примерно $129,5 млрд.