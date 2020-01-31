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Espreso.tvОбществоОПЗЖ обжалует отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде

ОПЗЖ обжалует отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление по вопросу о снятии неприкосновенности с народных депутатов

Об этом сообщает сайт суда.

"В Конституционный Суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 года № 27-IX" , - говорится в сообщении.

В представлении отмечается, что оспариваемый закон является неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушениями установленной процедуры рассмотрения, а парламент, "приняв закон, нарушил принципы верховенства права и действовал способом, не предусмотренным Конституцией и законами Украины".

Документ в основном подписали нардепы от ОПЗЖ (все 44 члена фракции), а также члены депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

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