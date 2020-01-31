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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе заблокировали въезд миссии ОБСЕ

Оккупанты на Донбассе заблокировали въезд миссии ОБСЕ


фото: osce.org
Российско-оккупационные войска на Донбассе снова заблокировали въезд патрулю миссии ОБСЕ на оккупированную территорию со стороны Мариуполя

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным отчета миссии ОБСЕ от 30 января, представители вооруженных формирований России отказали патрулю в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области. При этом гражданские авто продолжали пересекать блокпост в обоих направлениях.

Через данный блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно Минским соглашениями запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику. На данном блокпосту с начала года миссия фиксирует более трети от общего числа ограничений.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск", - отмечает украинская сторона.

 

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