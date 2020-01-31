Оккупанты на Донбассе применили пушки калибра 122 мм

31 января, 2020, 07:38

30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела. Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска 2 раза осуществили обстрелы позиций ООС. За текущие сутки потерь нет.