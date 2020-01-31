Нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон - Помпео

31 января, 2020, 13:11

31 января на брифинге в Киеве государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких возражений относительно официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, передает Еспресо.TV

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили, - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - сказал Помпео на брифинге с президентом Украины в Киеве в пятницу, 31 января.

По его словам, для встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо лишь найти подходящее время.

"Просто нам надо найти подходящее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских компаний", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что США будут "всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне." И мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал он.