 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон - Помпео

Нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон - Помпео


фото: reuters
31 января на брифинге в Киеве государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких возражений относительно официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, передает Еспресо.TV

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили, - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - сказал Помпео на брифинге с президентом Украины в Киеве в пятницу, 31 января.

По его словам, для встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо лишь найти подходящее время.

"Просто нам надо найти подходящее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских компаний", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что США будут "всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне." И мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал он.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прежде чем он посетит Белый дом, должен быть определен предмет разговора, кроме стратегии и тактики, который во время этого визита будет обсуждаться. Но готов ехать, "хоть завтра".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать