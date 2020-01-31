Недосмотрели: новичок "Динамо" не сможет играть за клуб до конца сезона
31 января, 2020, 17:28
Новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет быть привлечен к матчам за столичный клуб, потому что в нынешнем сезоне уже выступал в двух клубах
Об этом сообщает "Трибуна".
Футбольный адвокат Юлия Богданова пояснила, почему "Динамо" не сможет до конца сезона 2019/20 привлечь в матчи форварда Ибраима Каргбо.
"Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной", - сказала Богданова.
- 28 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" победило казахстанский "Кайрат" со счетом 2:0, Каргбо сделал дубль и травмировался.
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