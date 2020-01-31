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Espreso.tvСпортНаказала любимого: Свитолина победила в Челендже на точность Монфиса

Наказала любимого: Свитолина победила в Челендже на точность Монфиса


фото: Reuters
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина победила своего парня Гаэля Монфиса в Челендже на точность и заставила француза отжиматься

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter украинской спортсменки.

25-летней украинке нужно было подачей сбить банку из-под теннисных мячей. Свитолиной удалось справиться за 2 минуты, правда, Гаэль Монфис утверждает, что теннисистке понадобилось, как минимум, четыре.

Французу пришлось немного напрячься, теннисист согласился выполнить 50 отжиманий, если у его любимой все получится.

На следующей неделе Свитолина должна выступить в составе сборной Украины в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

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