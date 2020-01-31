На сайте Рады появился текст закона об административно-территориальном устройстве Украины

31 января, 2020, 14:39

В Верховной Раде появился текст законопроекта Кабинета министров Украины №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины"

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Целью проекта акта является законодательное определение основных принципов административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов. Проект акта направлен на достижение цели 10.3 "Украинцы имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства как жители способных общин" Программы деятельности Кабинета Министров Украины, одобренной Постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2019 г. № 188-IX", - говорится в сообщении.

Документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Сначала его текст отсутствовал на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Напомним, ранее Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804. Отмечалось, что документ определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.