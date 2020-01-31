Миссия ООН в Украине раскритиковала закон "О СМИ"

31 января, 2020, 15:59

Закон "О СМИ", предложенный МКМС, не соответствует международным стандартам и может привести к самоцензуре

Об этом заявила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на странице в Facebook.

ООН призывают Украину воздержаться от введения определенных ограничений для работы СМИ, ведь они не соответствуют международным стандартам прав человека, могут подорвать свободу журналистов и привести к самоцензуре.

"Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Более того, власти должны воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента", - заявили в ООН.

В организации отмечают, что борьба с дезинформацией должна происходить не путем ограничения свободы СМИ.

"Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность", - говорится в заявлении.