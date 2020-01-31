Меньше говорить и больше действовать, - Помпео о сотрудничестве с Украиной

31 января, 2020, 12:52

Государственный секретарь США Майкл Помпео прокомментировал отношения Украины со США

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.

На вопрос, станет ли знаковым улучшением украинско-американских отношений назначение нового посла и спецпосланника и приглашение Владимира Зеленского в США и что с этого возможно в ближайшее время, Помпео не дал четкого ответа.

"Начиная с января 2017 года, наша администрация показала, как она поддерживает Украину. Это очень полезно для США и украинского народа. Важна та ситуация, которая сейчас развивается между нашими странами, политическая, дипломатическая, торгово-экономическая. Мы дипломатические дела решим, и все будет на месте. У президентов Зеленского и Трампа была хорошая встреча в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Я уверен, что в подходящее время будет назначена встреча на высшем уровне. Меньше говорить, меньше думать о том, что мы говорим, а главное - это то , что мы делаем, чтобы был в соответствующий результат для американского народа и для украинского", - сказал Помпео.

Стороны договорились продолжить Сотрудничество в международных организациях и поддерживать контакт по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.