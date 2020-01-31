 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМеньше говорить и больше действовать, - Помпео о сотрудничестве с Украиной

Меньше говорить и больше действовать, - Помпео о сотрудничестве с Украиной


фото: reuters
Государственный секретарь США Майкл Помпео прокомментировал отношения Украины со США

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.

На вопрос, станет ли знаковым улучшением украинско-американских отношений назначение нового посла и спецпосланника и приглашение Владимира Зеленского в США и что с этого возможно в ближайшее время, Помпео не дал четкого ответа.

"Начиная с января 2017 года, наша администрация показала, как она поддерживает Украину. Это очень полезно для США и украинского народа. Важна та ситуация, которая сейчас развивается между нашими странами, политическая, дипломатическая, торгово-экономическая. Мы дипломатические дела решим, и все будет на месте. У президентов Зеленского и Трампа была хорошая встреча в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Я уверен, что в подходящее время будет назначена встреча на высшем уровне. Меньше говорить, меньше думать о том, что мы говорим, а главное - это то , что мы делаем, чтобы был в соответствующий результат для американского народа и для украинского", - сказал Помпео.

Стороны договорились продолжить Сотрудничество в международных организациях и поддерживать контакт по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать