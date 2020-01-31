Хакеры взломали сайт, который чешские программисты создали бесплатно вместо использования 16 млн евро из бюджета
Об этом пишет Novinky.cz, передает НВ.Бизнес.
По словам организатора двухдневного хакатона, во время которого программисты создали сервис, Томаша Вондрачека, ошибка произошла из-за слишком сжатых сроков.
"В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели ", - сказал Вондрачек.
По словам некоего Вондрачека, во время хакатонов разработчики проводили тесты на уязвимость сервера, но из-за стресса, нехватки времени и повышенного внимания медиа могли что-то упустить.
Сообщается, что корректирующие меры были приняты оперативно и риска для потенциальных пользователей в настоящее время нет.
"У нас есть утечка исходного файла, в настоящее время мы анализируем его. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей в системе были только для тестирования", - добавил Вондрачек.
Речь идет об утечке данных 200-300 человек. Разработчики связались с Управлением по защите личных данных и рассматривают возможность подачи уголовной жалобы.
Вондрачек заявил, что с 26 января сайт практически ежедневно подвергался атакам хакеров.
"Мы уверены, что через несколько недель ferznamka.cz станет самым проверенным сайтом в сети, особенно с точки зрения стабильности", - добавил Вондрачек.
Также он рассказал, что в ближайшее время обсудит будущее сервиса с премьер-министром Чехии.
- Напомним, Министра транспорта Чехии Владимира Кремлика 20 января 2020 г. уволили с должности из-за завышения тендерной стоимости на эксплуатацию новой онлайн-системы продажи автомобильных виньеток - платных разрешений на пользование междугородними трассами в Чехии.
- Во время хакатонов чешские ІТ-шники за выходные и бесплатно сделали программу, на которую правительство собиралось потратить 16 млн евро.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-