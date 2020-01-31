Хакеры взломали сайт, который чешские программисты создали бесплатно вместо использования 16 млн евро из бюджета

31 января, 2020, 10:58

В Чехии хакеры взломали сервис по продаже электронных разрешений для проезда платными скоростными дорогами, который местные программисты сделали бесплатно - за него министр транспорта страны собирался потратить 16 млн евро без открытого тендера

Об этом пишет Novinky.cz, передает НВ.Бизнес.

По словам организатора двухдневного хакатона, во время которого программисты создали сервис, Томаша Вондрачека, ошибка произошла из-за слишком сжатых сроков.

"В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели ", - сказал Вондрачек.

По словам некоего Вондрачека, во время хакатонов разработчики проводили тесты на уязвимость сервера, но из-за стресса, нехватки времени и повышенного внимания медиа могли что-то упустить.

Сообщается, что корректирующие меры были приняты оперативно и риска для потенциальных пользователей в настоящее время нет.

"У нас есть утечка исходного файла, в настоящее время мы анализируем его. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей в системе были только для тестирования", - добавил Вондрачек.

Речь идет об утечке данных 200-300 человек. Разработчики связались с Управлением по защите личных данных и рассматривают возможность подачи уголовной жалобы.

Вондрачек заявил, что с 26 января сайт практически ежедневно подвергался атакам хакеров.

"Мы уверены, что через несколько недель ferznamka.cz станет самым проверенным сайтом в сети, особенно с точки зрения стабильности", - добавил Вондрачек.

Также он рассказал, что в ближайшее время обсудит будущее сервиса с премьер-министром Чехии.