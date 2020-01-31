31 января, 2020, 11:41

Капитан Одесского порта Кирилл Цюпко требует, чтобы танкер Delfi, который сел на мель на одесском пляже в конце ноября 2019 года, убрали до 31 марта 2020 года

Об этом он сказал во время заседания рабочей комиссии по вопросам уборки танкера в Одесской областной государственной администрации, передает Радио Свобода.

"23 января представитель судовладелец получил от меня требования, он их существенно не опровергал. Только просил немного больше времени на определенные технологические моменты, но он согласен со всем. Компетентный план подъема судна в Украине готовит только один научно-исследовательский институт, недели на разработку плана им мало, нужно две недели", - подчеркнул Цюпко.

По словам начальника государственной экологической инспекции Крымского-Черноморского округа Александра Ставнийчука, 3 февраля инспекция передаст Администрации морских портов предписание о необходимости привести одесскую акваторию в надлежащее состояние.

АМПУ также готовит параллельный план уборки судна, если судовладелец изменит свое мнение относительно этой процедуры.

Заместитель председателя облгосадминистрации Одессы Денис Ванаш заявил, что государственные структуры должны подключиться, если план подъема не будет выполняться.

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 г. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал в акватории Одесского залива. Представитель владельца Delfi Юрий Голиков отказался комментировать Радио Свобода возможные действия владельца, если АМПУ начнет убирать судно с пляжа без его согласия. Ранее он сообщал, что продолжаются расчеты стоимости мероприятий по уборке, и подчеркивал, что они продолжаются так долго по вине владельца. По подсчетам АМПУ, уборка судна будет стоить 20-25 млн грн и продлится до трех месяцев.