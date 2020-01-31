Экономя время и горючее: Кличко рассказал, как можно быстрее передвигаться по столице на авто

31 января, 2020, 12:05

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле, экономя время и горючее

Об этом говорится в видеоролике Кличко, распространенном 31 января.

"Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%", - говорится в сообщении.

Глава города отметил, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения.

"Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет", - говорится в сообщении.

С перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться здесь .