Друзья Украины в ПАСЕ заявили о несогласии с возвращением России без санкций

31 января, 2020, 16:45

Группа депутатов выступила с заявлением, в котором выразила несогласие с подтверждением полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и одновременно призвала ее придерживаться резолюций ПАСЕ с осуждением аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на текст заявления, опубликованный на сайте Совета Европы.

"Хотя мы не согласны с утверждением российских полномочий, мы ожидаем, что Российская Федерация будет полностью соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и выполнять требования резолюций 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015) и 2292 (2019 ) Парламентской ассамблеи", - говорится в заявлении.

Депутаты напомнили, что эти резолюции осуждают аннексию Крыма, продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, невыполнение Российской Федерацией ряда других резолюций по оккупации грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также выражают "крайнюю озабоченность" обращением с крымскими татарами .

"Мы требуем, чтобы все нарушения прав человека немедленно рассматривались российской делегацией и российским правительством, и мы придерживаемся мнения, что сохранение нарушений и продолжающаяся оккупация части территорий Украины и Грузии сделают представителей Российской Федерации открытыми для дальнейших санкций", - отметила группа депутатов ПАСЕ.