Do not Doubt ur Vibe - основатель Tesla и SpaceX Маск записал музыкальный трек
31 января, 2020, 11:37
""Don't doubt your vibe,
31 января миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал композицию собственного сочинения в жанре танцевальной электронной музыки "Не сомневайся в своей привлекательности"
Композицию "Do not Doubt ur Vibe" Маск обнародовал в своем Twitter, где также сменил имя на E "D" М.
Маск сообщил читателям Twitter, что написал музыку и записал собственный вокал, обнародовал фото из студии звукозаписи.
Весь текст песни вмещает 4 строки:
""Don't doubt your vibe,
because it's true.
Don't doubt your vibe,
because it's you."
Do not Doubt ur Vibe https://t.co/5FJNJXUxW0- E "D" M (@elonmusk) January 31, 2020
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