Do not Doubt ur Vibe - основатель Tesla и SpaceX Маск записал музыкальный трек

31 января, 2020, 11:37

31 января миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал композицию собственного сочинения в жанре танцевальной электронной музыки "Не сомневайся в своей привлекательности"

Композицию "Do not Doubt ur Vibe" Маск обнародовал в своем Twitter, где также сменил имя на E "D" М.

Маск сообщил читателям Twitter, что написал музыку и записал собственный вокал, обнародовал фото из студии звукозаписи.

Весь текст песни вмещает 4 строки:

""Don't doubt your vibe,

because it's true.

Don't doubt your vibe,

because it's you."

Do not Doubt ur Vibe https://t.co/5FJNJXUxW0 - E "D" M (@elonmusk) January 31, 2020