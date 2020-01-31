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Espreso.tvОбществоDo not Doubt ur Vibe - основатель Tesla и SpaceX Маск записал музыкальный трек

Do not Doubt ur Vibe - основатель Tesla и SpaceX Маск записал музыкальный трек


фото: Ілон Маск/Twitter
31 января миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал композицию собственного сочинения в жанре танцевальной электронной музыки "Не сомневайся в своей привлекательности"

Композицию "Do not Doubt ur Vibe" Маск обнародовал в своем Twitter, где также сменил имя на E "D" М.

Маск сообщил читателям Twitter, что написал музыку и записал собственный вокал, обнародовал фото из студии звукозаписи.

Весь текст песни вмещает 4 строки:

""Don't doubt your vibe,
because it's true.
Don't doubt your vibe,
because it's you."

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