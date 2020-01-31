Для повышения культуры на дорогах: Укравтодор будет сотрудничать с сервисом такси Bolt

31 января, 2020, 14:44

Государственное агентство автомобильных дорог подписало меморандум о сотрудничестве с компанией интернет-такси Bolt

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

"Основное направление взаимодействия Укравтодора и компании Bolt - просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах", - говорится в сообщении Кабмина.

В Укравтодоре считают, что сотрудничество с Bolt должно повысить уровень безопасности дорожного движения.

"Укравтодор - это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственности, эффективности и человеческом взаимодействии. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и имеет необходимый опыт и ресурсы, чтобы продвигать их совместно с нами", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.