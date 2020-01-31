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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: оккупанты 6 раз обстреляли украинских военных

День на Донбассе: оккупанты 6 раз обстреляли украинских военных

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов наших позиций: вблизи населенного пункта Широкино - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Викторовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия враг обстрелял защитников Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

31 января с начала суток в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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