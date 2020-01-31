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Espreso.tvОбществоДело добровольцев Грищенко: подозреваемая говорит, что Портнов получил данные с ее планшета, изъятого следователями

Дело добровольцев Грищенко: подозреваемая говорит, что Портнов получил данные с ее планшета, изъятого следователями


фото: hromadske
31 января Инна Грищенко заявила об обнародовании заместителем главы администрации президента Януковича Андреем Портновым фото ее мужа, которое было изъято в качестве вещественного доказательства следователями

Об этом жена подозреваемого Владислава Грищенко, позывной "Буча", Инна Грищенко, позывной "Пума" написала в Facebook.

Она заявила, что Портнов опубликовал фотографии ее мужа, которые никогда не были в публичном доступе, и хранились на ее военном планшете, изъятом следователями как вещественное доказательство.

Она также отметила, что фото сделаны в 2014 году под ДАПом, когда группа ее мужа готовилась к боевому выходу.

Грищенко возмутилась попаданием фото в руки Андрея Портнова материалов, проходящих в качестве вещественных доказательств.

  • 6 ноября Печерский суд Киева арестовал ветерана АТО Инну Грищенко на 60 суток
  • 9 декабря 2019 года участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета
  • 3 января адвокат Игорь Головань заявил, что следователи ГБР не желают являться в суд и давать показания относительно утечки секретной информации стране-агрессору
  • 23 января ветерану АТО Инну Грищенко, позывной "Пума", задержанной по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, изменили меру пресечения на домашний арест

 

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