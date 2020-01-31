Дело добровольцев Грищенко: подозреваемая говорит, что Портнов получил данные с ее планшета, изъятого следователями

31 января, 2020, 15:37

31 января Инна Грищенко заявила об обнародовании заместителем главы администрации президента Януковича Андреем Портновым фото ее мужа, которое было изъято в качестве вещественного доказательства следователями

Об этом жена подозреваемого Владислава Грищенко, позывной "Буча", Инна Грищенко, позывной "Пума" написала в Facebook.

Она заявила, что Портнов опубликовал фотографии ее мужа, которые никогда не были в публичном доступе, и хранились на ее военном планшете, изъятом следователями как вещественное доказательство.

Она также отметила, что фото сделаны в 2014 году под ДАПом, когда группа ее мужа готовилась к боевому выходу.

Грищенко возмутилась попаданием фото в руки Андрея Портнова материалов, проходящих в качестве вещественных доказательств.