Дело добровольцев Грищенко: подозреваемая говорит, что Портнов получил данные с ее планшета, изъятого следователями
31 января, 2020, 15:37
31 января Инна Грищенко заявила об обнародовании заместителем главы администрации президента Януковича Андреем Портновым фото ее мужа, которое было изъято в качестве вещественного доказательства следователями
Об этом жена подозреваемого Владислава Грищенко, позывной "Буча", Инна Грищенко, позывной "Пума" написала в Facebook.
Она заявила, что Портнов опубликовал фотографии ее мужа, которые никогда не были в публичном доступе, и хранились на ее военном планшете, изъятом следователями как вещественное доказательство.
Она также отметила, что фото сделаны в 2014 году под ДАПом, когда группа ее мужа готовилась к боевому выходу.
Грищенко возмутилась попаданием фото в руки Андрея Портнова материалов, проходящих в качестве вещественных доказательств.
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