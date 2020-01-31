Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции как единственный механизм сдерживания агрессии, - Петр Порошенко в интервью Euractiv

31 января, 2020, 16:14

Международные санкции против России как страны-агрессора остаются единственным механизмом сдерживания Путина от дальнейшей эскалации

Продолжение этих санкций и укрепление проукраинской коалиции, которая была сформирована благодаря усилиям команды пятого Президента Украины, заставляют Путина платить высокую цену за тысячи погибших украинцев. Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью европейскому изданию Euractiv.com, комментируя риск уступок западных государств в сторону России за счет украинских интересов.

"Это и есть цель Путина. Именно так он хочет дестабилизировать единство Европейского Союза. Я горжусь тем, что моя команда во время моего президентского срока не позволяла Путину оставаться на двустороннем уровне. Я горжусь тем, что мы имеем прекрасное сотрудничество с Европейским Союзом.

Мы сохраняем санкции и санкции на самом деле являются единственным механизмом удержать Путина за столом переговоров, оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и из Крыма", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что российское руководство не скрывает того, что санкции очень обременительны для Кремля. "Есть абсолютно четкая демонстрация: после отставки российский премьер-министр Медведев сказал, что санкции ЕС, санкции проукраинской коалиции очень болезненны для России. Это - цена, которую Россия платит за 14 тысяч убитых украинцев: более 3 тысяч украинских военных и 11 тысяч украинских гражданских ", - напомнил Порошенко.