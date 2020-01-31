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Espreso.tvОбщество25 задержанных: в Киеве возле мечети устроили облаву, - Исмагилов

25 задержанных: в Киеве возле мечети устроили облаву, - Исмагилов

К мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции, в сопровождении Национальной полиции, около сорока экипированных человек, которые устроили массовую проверку документов мусульман

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.

"Сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около двенадцати часов, к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции, в сопровождении Национального полиции, где-то около сорока экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы ", - говорится в сообщении.

Он отметил, что на замечание, что это является грубым нарушением прав верующих, ему отвечали, что проверка документов происходит не на территории мечети, а за ее пределами.

Были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

"Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма, или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву" , - отметил Исмагилов.

По его словам, устраивать облавы и проверку документов у храмов, это "калька" с российского обращения с людьми. А в свободной демократической стране не может быть таких методов.

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