Заражение коронавирусом зафиксировано в 18 странах вне Китая, - ВОЗ
30 января, 2020, 22:41
Заражение китайским коронавирусом зафиксировано в 18 странах за пределами Китая
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина .
По его словам, всего за пределами Китая было зафиксировано 98 случая заражения коронавирусом 2019nCoV.
"Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки", - заявил Гебреисус.
- Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
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