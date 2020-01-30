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Espreso.tvОбществоЗаражение коронавирусом зафиксировано в 18 странах вне Китая, - ВОЗ

Заражение коронавирусом зафиксировано в 18 странах вне Китая, - ВОЗ

Заражение китайским коронавирусом зафиксировано в 18 странах за пределами Китая

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина .

По его словам, всего за пределами Китая было зафиксировано 98 случая заражения коронавирусом 2019nCoV.

"Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки", - заявил Гебреисус.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
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