Из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в 8 областях
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
-За сильного ветра и осадки без света остались населенные пункты в следующих областях: Полтавская - 201 н.п., Черниговская - 88 н.п., Сумская - 72 н.п., Кировоградская - 10 н.п., Донецкая - 10 н .п., Черкасская - 8 н.п., Днепропетровская - 6 н.п. и Запорожская - 2 н.п.
В этот же день в Луганской области, городе Лисичанск, из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. Абонентов.
"К восстановительным работам привлечены бригады КП" Лисичанск водоканал ". Котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
- Напомним, 30 января осадки пройдут на Западе и Севере страны, на юге и востоке ожидается туман и морось
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