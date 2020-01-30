Иран меняет позицию по черных ящиках лайнера МАУ несколько раз в день, - Рябошапка

30 января, 2020, 14:17

Об этом Рябошапка заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"Дело не в том, что в отношении черных ящиков нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Различные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания ... Наша позиция была и будет заключаться в том , чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине ", - заявил Рябошапка.

Генпрокурор заявил о готовности привлечь к расшифровке канадских и французских экспертов.

Рябошапка пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно - гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенцию об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование - уголовное.

Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному делу.

"В целом на основании заключения гражданского расследования затем продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в катастрофе украинского Боинга Рябошапка сказал, что по этому поводу существуют разные точки зрения.

"Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Также Рябошапка пожаловался, что украинская сторона не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования катастрофы самолета МАУ.