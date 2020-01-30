Военная драма "Черкассы": Госкино представило трейлер
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"Черкассы" - украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основанный на реальных событиях весны 2014 года. Одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время оккупации Крыма, три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, который не спустил государственный флаг ", - говорится в сообщении.
В июле 2019 году в рамках X Одесского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма "Черкассы". После завершения показа первые зрители 5 минут аплодировали стоя съемочной группе и украинским военным морякам.
Фильм "Черкассы" попал в конкурс Варшавского кинофестиваля.
"Фильм создавался в тесном сотрудничестве и благодаря содействию Военно-Морских Сил и Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Силовыми ведомствами были предоставлены настоящие корабли флота и специальное военное оборудование, а для съемки экшен-сцен привлекалась боевая армейская авиация, около сотни военнослужащих, в том числе спецназовцы ( "морские котики"). Некоторые сцены снимались во время учений ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 млн грн при общей стоимости производства - почти 40 млн грн.
В течение трех недель в марте 2014 года 48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Донузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали русские военные - уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны "Черкассы" Россия Украине не вернула.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-