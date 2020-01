Военная драма "Черкассы": Госкино представило трейлер

В июле 2019 году в рамках X Одесского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма "Черкассы". После завершения показа первые зрители 5 минут аплодировали стоя съемочной группе и украинским военным морякам.

Фильм "Черкассы" попал в конкурс Варшавского кинофестиваля.

"Фильм создавался в тесном сотрудничестве и благодаря содействию Военно-Морских Сил и Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Силовыми ведомствами были предоставлены настоящие корабли флота и специальное военное оборудование, а для съемки экшен-сцен привлекалась боевая армейская авиация, около сотни военнослужащих, в том числе спецназовцы ( "морские котики"). Некоторые сцены снимались во время учений ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 млн грн при общей стоимости производства - почти 40 млн грн.

В течение трех недель в марте 2014 года 48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Донузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали русские военные - уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны "Черкассы" Россия Украине не вернула.