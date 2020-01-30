В "деле украинских моряков", которое инициировал Портнов, украинское ГБР идет в фарватере российского ФСБ, - "ЕС"

30 января, 2020, 19:53

Об этом следователь Государственного бюро расследований официально проинформировал адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Пятый президент Украины Петр Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине", - говорится в сообщении адвоката.

Сам Петр Порошенко 24 января, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания по всем сфабрикованным этой структурой делам и предупреждал о запланированном отсутствие в стране 31 января.

На 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по "делу украинских моряков". Речь идет о переходе украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в ноябре 2018 году с Одессы в Мариуполь, во время которого в Керченском проливе российские корабли обстреляли и захватили украинские суда, осуществив акт вооруженной агрессии в территориальных водах Украины.

"Дело украинских моряков" стала первым уголовным производством, которое инициировал соратник Януковича Андрей Портнов после возвращения в Украину весной 2019 года.

Это дело по своей сути продолжает линию Кремля и практически идентично делу ФСБ, по которому происходило незаконное судилище украинских моряков.

Как известно, на днях ФСБ приостановила это дело, но видимо из-за нехватки коммуникации сигнал из России "не дошел" до ГБР.

Петр Порошенко даст показания по "делу украинских моряков" после возвращения, потому что считает своим долгом защитить честь и достоинство героических воинов, которые добросовестно выполнили военный приказ и мужественно вели себя в русском плену.

Напоминаем, что позицию Украины в Керченском инциденте полностью поддержал Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге, который 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить наших моряков и вернуть судна.

Однако украинское ГБР очевидно руководствуется российским толкованием этого дела. Что неудивительно для "правоохранительной" структуры, которая не только возбуждает уголовные производства по указаниям соратника Януковича, но и трудоустраивает на руководящую должность первого заместителя ГБР адвоката Януковича.