В последний день января в Украине пройдут дожди, возможен мокрый снег

30 января, 2020, 11:30

31 января дожди с мокрым снегом пройдут на Западе и в Киеве, на остальной территории - туман и морось

О погоде в Украине в последний день января рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV .

31 января в западных областях Украины, включая Винниччину, Житомирщину и часть Киевскщины ожидается влажная погода с осадками: дождь и мокрый снег.

На остальной территории осадки маловероятны. Будет туман. Возможна морось.

температура воздуха без существенных изменений: от 1 до 4 градусов тепла.

На юге +4 .. + 7. В Крыму до +8.

в Киеве завтра также вероятность осадков. Дождь мокрый снег и порывистый витер.Температура воздуха в столице 0 .. + 2 градуса.