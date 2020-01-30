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Espreso.tvОбществоВ последний день января в Украине пройдут дожди, возможен мокрый снег

В последний день января в Украине пройдут дожди, возможен мокрый снег


фото: glavcom
31 января дожди с мокрым снегом пройдут на Западе и в Киеве, на остальной территории - туман и морось

О погоде в Украине в последний день января рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV .

31 января в западных областях Украины, включая Винниччину, Житомирщину и часть Киевскщины ожидается влажная погода с осадками: дождь и мокрый снег.
На остальной территории осадки маловероятны. Будет туман. Возможна морось.
температура воздуха без существенных изменений: от 1 до 4 градусов тепла.
На юге +4 .. + 7. В Крыму до +8.
в Киеве завтра также вероятность осадков. Дождь мокрый снег и порывистый витер.Температура воздуха в столице 0 .. + 2 градуса.

  • Напомним, в ночь на 30 января из-за непогоды в Украине обесточены 397 населенных пунктов, больше всего пострадала Полтавская область - 201 случай отключений
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