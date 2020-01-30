В Польше предлагают создать совместную бригаду с Украиной и Румынией

30 января, 2020, 11:45

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох похвалил сотрудничество в рамках совместной литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) и высказал мнение о целесообразности введения такой военного сотрудничества между Украиной, Румынией и Польшей

Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО Украины.

Солох, который находится в Украине с двухдневным рабочим визитом, встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Стороны также оценили возможность продолжения деятельности в формате "Стратегического диалога" руководителей нацбезопасности Украина-Польша-США-Беларусь, начатого в Варшаве 30 августа прошлого года, отметив, что есть заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества.

Данилов и Солох подробно обсудили двустороннее сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в частности в сфере ВПК, а также интенсификацию сотрудничества на уровне аппаратов и экспертов двух ведомств.

"Солох высоко оценил визит президента Украины в Польшу, отметив, что Владимир Зеленский прилагает значительные усилия к активизации украинского-польских отношений и придает международным отношениям новую динамику", - говорится в сообщении СНБО.