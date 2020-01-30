В Польше предлагают создать совместную бригаду с Украиной и Румынией
Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО Украины.
Солох, который находится в Украине с двухдневным рабочим визитом, встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.
Стороны также оценили возможность продолжения деятельности в формате "Стратегического диалога" руководителей нацбезопасности Украина-Польша-США-Беларусь, начатого в Варшаве 30 августа прошлого года, отметив, что есть заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества.
"Солох высоко оценил визит президента Украины в Польшу, отметив, что Владимир Зеленский прилагает значительные усилия к активизации украинского-польских отношений и придает международным отношениям новую динамику", - говорится в сообщении СНБО.
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