В Москве пассажирка угрожала взорвать самолет, который прилетел из оккупированного Симферополя
30 января, 2020, 15:12
30 января в московском аэропорту "Домодедово" пассажирка в нетрезвом состоянии угрожала подрывом самолета компании S7, который прилетел из Симферополя
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии " со ссылкой на российские СМИ.
Пассажирка угрожает взорвать самолет компании S7, который прибыл 30 января в московский аэропорт "Домодедово" из Симферополя.
"Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово" несколько минут назад. После посадки одна из пассажирок, злоупотребляя алкоголем, сообщила о якобы наличии у нее при себе взрывное устройство", - говорится в сообщении СМИ.
"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности", - сообщили представители аэропорта.
По информации российского информагентства ТАСС, "неадекватная женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом".
По последней информации, женщину задержали.
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