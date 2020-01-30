В Москве пассажирка угрожала взорвать самолет, который прилетел из оккупированного Симферополя

30 января, 2020, 15:12

30 января в московском аэропорту "Домодедово" пассажирка в нетрезвом состоянии угрожала подрывом самолета компании S7, который прилетел из Симферополя

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии " со ссылкой на российские СМИ.

Пассажирка угрожает взорвать самолет компании S7, который прибыл 30 января в московский аэропорт "Домодедово" из Симферополя.

"Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово" несколько минут назад. После посадки одна из пассажирок, злоупотребляя алкоголем, сообщила о якобы наличии у нее при себе взрывное устройство", - говорится в сообщении СМИ.

"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности", - сообщили представители аэропорта.

По информации российского информагентства ТАСС, "неадекватная женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом".

По последней информации, женщину задержали.