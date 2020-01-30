В Киеве неизвестный водитель сбил насмерть молодого человека и скрылся с места происшествия

30 января, 2020, 21:51

В четверг, 30 января, в Киеве неизвестный автомобиль сбил насмерть молодого человека

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. После наезда автомобиль, который сбил человека, с места происшествия скрылся.

Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, смогли лишь констатировать смерть пострадавшего. Погибшему мужчине на вид около 20 лет.

Полицейские разыскивают авто с повреждениями передней части, характерными для наезда. Правоохранители просят возможных свидетелей происшествия звонить на линию 102 и сообщать известную им информацию.