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Espreso.tvОбществоВ Киеве неизвестный водитель сбил насмерть молодого человека и скрылся с места происшествия

В Киеве неизвестный водитель сбил насмерть молодого человека и скрылся с места происшествия

В четверг, 30 января, в Киеве неизвестный автомобиль сбил насмерть молодого человека

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. После наезда автомобиль, который сбил человека, с места происшествия скрылся.

Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, смогли лишь констатировать смерть пострадавшего. Погибшему мужчине на вид около 20 лет.

Полицейские разыскивают авто с повреждениями передней части, характерными для наезда. Правоохранители просят возможных свидетелей происшествия звонить на линию 102 и сообщать известную им информацию.

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