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Espreso.tvОбществоВ эпицентре коронавируса в провинции Хубэй находится 51 украинец, - посольство

В эпицентре коронавируса в провинции Хубэй находится 51 украинец, - посольство


фото: Reuters
30 января посольство Украины в Китае сообщило, что в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, находится 51 украинец

Об этом сообщает издание " Ракурс ", ссылаясь на официальный ответ посольства Украины в Китае.

"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлено и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек - в Ухане, один человек - в городе Сянъян и еще одна - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь", - отметили в ведомстве.

В посольстве отметили, что среди украинцев нет инфицированных.

Всего по состоянию на 29 января в Китае 93 граждане Украины обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет.

В посольстве добавили, что большая часть украинцев, проживающих в пределах консульского округа Посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, проживает в Пекине.

Фото официального ответа посольства Украины на запрос издания "Ракурс":

  • Напомним, за сутки 29 января в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 смертельных случаев, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения
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