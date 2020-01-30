В эпицентре коронавируса в провинции Хубэй находится 51 украинец, - посольство
Об этом сообщает издание " Ракурс ", ссылаясь на официальный ответ посольства Украины в Китае.
"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлено и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек - в Ухане, один человек - в городе Сянъян и еще одна - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь", - отметили в ведомстве.
В посольстве отметили, что среди украинцев нет инфицированных.
Всего по состоянию на 29 января в Китае 93 граждане Украины обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет.
В посольстве добавили, что большая часть украинцев, проживающих в пределах консульского округа Посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, проживает в Пекине.
Фото официального ответа посольства Украины на запрос издания "Ракурс":
- Напомним, за сутки 29 января в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 смертельных случаев, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения
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