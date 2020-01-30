 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Центре общественного здоровья рассказали, как проверяют пассажиров из Китая

В Центре общественного здоровья рассказали, как проверяют пассажиров из Китая


фото: reuters
В Киеве, 30 января, состоялся пресс-брифинг "Ситуация с распространением вируса 2019-nCoV в мире и рекомендации для населения Украины"

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо" Анита Прасад.

"На сегодня в мире зафиксировано более 7800 случаев заболеваний коронавирусом и 170 из них - летальные. В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако Центр общественного здоровья получает информацию о том, что украинцы болеют острыми респираторными заболеваниями. Относительно ситуации в аэропортах , то сегодня мы смогли услышать представителей "Борисполя", которые сообщили о том, что все рейсы из Китая проверяются с термоскринингу ", - сказала журналистка.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин заявил на брифинге, что проводится температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорт "Борисполь". А также ВОЗ оставила предыдущие рекомендации без изменений и рекомендует странам продолжать проводить скрининг на прямых рейсах.

"Кроме этого, проводится анкетирование пассажиров. И так же обещают прозванивать пассажиров рейсов, если вдруг на их рейсе было обнаружено, что какой-то человек имеет симптомы острого респираторного заболевания. В аэропорту постоянно проводят дезинфекцию залов, где находятся пассажиры из Китая. Ни один самолет не отправлен на карантин. Однако в Минздраве состоится заседание оперативного штаба, где будут решать определенные организационные вопросы ", - добавила корреспондент.

Сейчас есть информация от авиаперевозчиков, что они приостанавливают рейсы из Китая. Еще должны прибыть 3 самолета с украинцами.

По проверке транзитных рейсов, то сейчас в МЗ отмечают, что проверять их не собираются. Если у пассажиров есть симптомы заболевания, то призывают обращаться к медикам. В Центре общественного Минздрава отметили, что поводов для паники нет. А также напоминают, что все медицинские учреждения в Украине обеспечены средствами индивидуальной защиты.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать