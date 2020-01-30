В Центре общественного здоровья рассказали, как проверяют пассажиров из Китая

30 января, 2020, 16:39

В Киеве, 30 января, состоялся пресс-брифинг "Ситуация с распространением вируса 2019-nCoV в мире и рекомендации для населения Украины"

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо" Анита Прасад.

"На сегодня в мире зафиксировано более 7800 случаев заболеваний коронавирусом и 170 из них - летальные. В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако Центр общественного здоровья получает информацию о том, что украинцы болеют острыми респираторными заболеваниями. Относительно ситуации в аэропортах , то сегодня мы смогли услышать представителей "Борисполя", которые сообщили о том, что все рейсы из Китая проверяются с термоскринингу ", - сказала журналистка.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин заявил на брифинге, что проводится температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорт "Борисполь". А также ВОЗ оставила предыдущие рекомендации без изменений и рекомендует странам продолжать проводить скрининг на прямых рейсах.

"Кроме этого, проводится анкетирование пассажиров. И так же обещают прозванивать пассажиров рейсов, если вдруг на их рейсе было обнаружено, что какой-то человек имеет симптомы острого респираторного заболевания. В аэропорту постоянно проводят дезинфекцию залов, где находятся пассажиры из Китая. Ни один самолет не отправлен на карантин. Однако в Минздраве состоится заседание оперативного штаба, где будут решать определенные организационные вопросы ", - добавила корреспондент.

Сейчас есть информация от авиаперевозчиков, что они приостанавливают рейсы из Китая. Еще должны прибыть 3 самолета с украинцами.

По проверке транзитных рейсов, то сейчас в МЗ отмечают, что проверять их не собираются. Если у пассажиров есть симптомы заболевания, то призывают обращаться к медикам. В Центре общественного Минздрава отметили, что поводов для паники нет. А также напоминают, что все медицинские учреждения в Украине обеспечены средствами индивидуальной защиты.