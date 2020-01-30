Умер первый министр юстиции Украины Бойко

Об этом сообщает " Судебно-юридическая газета" .

"Ушел из жизни Виталий Федорович Бойко - глава Верховного Суда Украины (1994-2002), министр юстиции Украины (1990-1992), судья Международного Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной Палате Украины и Молдовы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины", - говорится в сообщении.

В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины и параллельно исполнял обязанности председателя Центральной избирательной комиссии. Занимался организацией первых выборов президента Украины, проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости.

В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове, а с 21 декабря 1994 был избран председателем Верховного Суда Украины. На этом посту он находился до своей отставки в октябре 2002 года.

В 2009 году был избран председателем Высшей квалификационной комиссии судей.