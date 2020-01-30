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Espreso.tvСпортУкраинские спортсмены отказались от участия в чемпионате мира в России

Украинские спортсмены отказались от участия в чемпионате мира в России


фото: facebook.com/olympicua
Украинские санкари не будут выступать на чемпионате мира-2020, который пройдет в российском Сочи

Об этом сообщают российские СМИ.

Исполнительный директор федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что украинская, канадская и китайская сборные отказались от участия на чемпионате мира в российском Сочи.

"По итогам завершения официального срока подачи заявок, в чемпионате мира примут участие спортсмены из 20 стран. Среди ведущих команд мира в соревновании не выступят только Санкара из Канады. Не поступало заявок от федераций Украины и Китая", - сказал Тюрин.

Чемпионат мира-2020 по санному спорту пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи.

 

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