Украинского боксера, который укусил соперника, дисквалифицировали на год

30 января, 2020, 15:51

Украинского боксера Ивана Редкача дисквалифицировали на один год за укус американца Дэнни Гарсии

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Сегодня, 30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала украинца Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

Гарсия победил Редкача единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.