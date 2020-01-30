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Espreso.tvСпортУкраинского боксера, который укусил соперника, дисквалифицировали на год

Украинского боксера, который укусил соперника, дисквалифицировали на год


фото: BoxingScene
Украинского боксера Ивана Редкача дисквалифицировали на один год за укус американца Дэнни Гарсии

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Сегодня, 30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала украинца Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

Гарсия победил Редкача единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

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