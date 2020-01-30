Украинского боксера, который укусил соперника, дисквалифицировали на год
30 января, 2020, 15:51
Украинского боксера Ивана Редкача дисквалифицировали на один год за укус американца Дэнни Гарсии
Об этом сообщает Bad Left Hook.
Сегодня, 30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала украинца Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.
Гарсия победил Редкача единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
- Напомним, 26 января Иван Редкач укусил Дэнни Гарсию во время поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-