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Espreso.tvСпортУкраинец стал лучшим игроком в матче Лиги чемпионов

Украинец стал лучшим игроком в матче Лиги чемпионов


фото: sirsafetyperugia.it
Украинский волейболист Олег Плотницкий признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Перуджа" - "Тур"

Об этом сообщает официальный facebook-аккаунт итальянской команды.

Игрок итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против французского "Тура" (3: 0).

Волейболист сборной Украины принес своей команде 18 очков и сделал 5 подач на вылет.

В матче против "Тура" показатель успешных действий Плотницкого в атаке составил 55%.
 
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