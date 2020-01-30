Украинец стал лучшим игроком в матче Лиги чемпионов

30 января, 2020, 12:55

Украинский волейболист Олег Плотницкий признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Перуджа" - "Тур"

Об этом сообщает официальный facebook-аккаунт итальянской команды.

Игрок итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против французского "Тура" (3: 0).

Волейболист сборной Украины принес своей команде 18 очков и сделал 5 подач на вылет.

В матче против "Тура" показатель успешных действий Плотницкого в атаке составил 55%.