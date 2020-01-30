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Espreso.tvОбществоУкраинцы задекларировали на 39% больше доходов, - налоговая служба

Украинцы задекларировали на 39% больше доходов, - налоговая служба


фото: censor.net
Граждане Украины в 2019 году подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии на общую сумму 101,8 млрд грн. Это на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Так, она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн гривен.

"Рост количества поданных деклараций произошло почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет", - говорится в сообщении.

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